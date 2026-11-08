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Bodrum’da kavgada başına darbe alan 17 yaşındaki genç yaşam mücadelesi veriyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde çıkan kavgada başına aldığı darbeyle ağır yaralanan 17 yaşındaki genç, hastanede yaşam savaşı veriyor.

Bodrum’da kavgada başına darbe alan 17 yaşındaki genç yaşam mücadelesi veriyor

Edinilen bilgiye Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde faaliyet gösteren bir işletmeye gelen alkollü 2 yabancı turist, küfürlü konuşup işletme yetkilileri ile tartışmaya başladı. Çıkan kavgada işletmede çalışan 17 yaşındaki genç, turistin yumruk darbesiyle düşüp başını merdivene çarptı. Daha bölge esnafı tarafından darp edilen Portekiz uyruklu 2 turist olay yerinden kaçtı. Başından aldığı darbeyle ağır şekilde yaralanan Muhammed K., 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Gencin duran kalbi, sağlık ekiplerince yeniden çalıştırıldı. Hayati tehlikesi bulunan genç, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olay sırasında Muhammed K.’nın ağabeyi E.K.’nın da hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Kaçan Portekiz uyruklu C.G. ve C.F. adlı turistler, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hafif yaralı 2 turist, tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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