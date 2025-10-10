HABER

Bodrum'da korkunç olay: Otelde doğum yaptı, bebeği terasa bırakıp hastaneye gitti!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Çalıştığı otelin lojmanında doğum yapan Kırgızistan uyruklu Zhanetta Ulukbek Kyzy, lojmanda doğum yaptıktan sonra erkek bebeğini havluya sararak terasa bıraktı. Kanaması nedeniyle hastaneye başvuran 19 yaşındaki Kyzy, polis sorgusunda doğum yaptığını itiraf etti. Otele gelen ekiplerin yaptığı kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bodrum'daki korkunç olay, İçmeler bölgesinde bir otel lojmanında meydana geldi. Kanaması bulunan Kırgızistan uyruklu Zhanetta Ulukbek Kyzy, Bodrum Devlet Hastanesi’ne geldi. Burada yapılan kontrollerde, Kyzy’nin doğum yaptığı anlaşıldı.

İhbar üzerine hastaneye polis sevk edildi. Ekiplerce, yapılan sorguda, Kyzy, çalıştığı otelin lojmanında doğum yaptığını, ardından bebeğini havluya sararak lojmanın terasına bıraktığını itiraf etti.

Otele giden polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından bebeğin cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Zhanetta Ulukbek Kyzy’nin 5 ay önce Bodrum’a geldiği, kat görevlisi olarak otelde çalıştığı öğrenildi. Kyzy’nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA)

Muğla Bodrum Kırgızistan otel bebek doğum
