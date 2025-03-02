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Bodrum'da marinada bağlı motoryat yandı! O anlar kamerada

02.03.2025 19:31
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, marinada bağlı motoryatta yangın çıktı. Yangın 1 saatte kontrol altına alındı, motoryatın yanması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bodrum'da marinada bağlı motoryat yandı! O anlar kamerada

Yangın, saat 17.00 sıralarında Bodrum merkezdeki bir marinada meydana geldi. Marinada demirli motoryat, bilinmeyen nedenle alev aldı. Görevliler motoryatı bağlı bulunduğu yerden açığa çekerken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

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Alevlere karadan ve denizden müdahale edilirken, yangın, 1 saatte söndürüldü. Yatta büyük çapta hasar meydana geldi.

BODRUMDA-MARINADA-BAGLI-MOTORYAT-YANDI_592034_175174

Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bodrum emniyet genel müdürlüğü
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