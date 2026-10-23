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Bodrum’da okul servislerinde sıkı denetim

Muğla’nın Bodrum ilçesinde taşımalı eğitim kapsamında hizmet veren okul servis araçları, öğrencilerin güvenli yolculuk yapmasını sağlamak amacıyla denetlendi.

Bodrum’da okul servislerinde sıkı denetim

İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşcu’nun katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, Emniyet ve Jandarma ekipleri kendi sorumluluk bölgelerinde ayrı ayrı kontroller yaptı. Denetimlerde okul servis araçlarının teknik yeterlilikleri, güvenlik donanımları, sürücü belgeleri ve ilgili mevzuata uygunlukları incelendi. Araçlarda seyahat eden öğrencilere ise güvenli yolculuk kuralları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.
Öğrencilerin okullarına huzur ve güven içerisinde ulaşmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Bodrum
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