İlkadım’da otomobiller çarpıştı

Kaza, Tepecik Mahallesi Çevre Yolu’nda meydana geldi. Mustafa Seçim idaresindeki otomobil, önünde seyreden Anıl Kalender yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır