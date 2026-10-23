İlkadım’da otomobiller çarpıştı

Samsun’un İlkadım ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.
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Kaza, Tepecik Mahallesi Çevre Yolu’nda meydana geldi. Mustafa Seçim idaresindeki otomobil, önünde seyreden Anıl Kalender yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar oluştu. Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır
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