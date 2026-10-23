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İlkadım’da otomobiller çarpıştı

Samsun’un İlkadım ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

İlkadım’da otomobiller çarpıştı

Kaza, Tepecik Mahallesi Çevre Yolu’nda meydana geldi. Mustafa Seçim idaresindeki otomobil, önünde seyreden Anıl Kalender yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar oluştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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