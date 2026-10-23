HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Clinton'dan çarpıcı Trump iddiası! 'Putin'in elinde videoları var' diyerek açıkladı: "Dünyayı 3'e bölecekler"

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ABD Başkanı Donald Trump hakkında dünyayı ayağa kaldıran bir iddia ortaya attı. Trump'ı Putin'in kuklası olmakla suçlayan Clinton, Putin'in elinde Trump'ın fotoğraf ve videoları olduğunu öne sürdü. Öte yandan Clinton, dünyanın da ABD, Rusya ve Çin hakimiyet alanları olmak üzere 3'e bölüneceğini söyledi.

Clinton'dan çarpıcı Trump iddiası! 'Putin'in elinde videoları var' diyerek açıkladı: "Dünyayı 3'e bölecekler"

Clinton'ın son yaptığı açıklamalar dünya gündemine bomba gibi düştü. Trump'ın, Amerikan ulusal güvenliğine bağlı olduğundan daha fazla Putin'e bağlı olduğunu belirten Clinton, Trump, Putin ve Çin lideri Şi'nin dünyayı bölüşecekleri iddiasında bulundu. İşte tüm detaylar!

Clinton dan çarpıcı Trump iddiası! Putin in elinde videoları var diyerek açıkladı: "Dünyayı 3 e bölecekler" 1

'PUTİN'İN ELİNDE TRUMP'IN VİDEOLARI VAR' İDDİASI

Clinton açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Putin'in Trump hakkında elinde bir şeyler olduğuna inanmaya devam ediyorum. Elinde fotoğraflar, videolar ya da her neyse. bunları tuttuğuna inanmaya devam ediyorum. Ama bu, Avrupa için de Amerika Birleşik Devletleri için de kötü. Ve şimdi 10 yıl ileriye gittiğimizde uyardığım her şeyi ve kanıtların ortaya koyduğu her şeyi gerçek zamanlı olarak görüyoruz. Şöyle ki Trump özgürlüğe, demokrasiye ve açıkçası Amerika'nın ulusal güvenliğine bağlı olduğundan daha fazla Putin'e bağlı."

Clinton dan çarpıcı Trump iddiası! Putin in elinde videoları var diyerek açıkladı: "Dünyayı 3 e bölecekler" 2

"TRUMP GÖNÜLLÜ BİR PUTİN KUKLASI"

"Evet, kukla. O bir kukla. Putin'e yardım etmek için gönüllü bir Putin kuklası. Biliyorsunuz, Putin Ukrayna'da durmayacak.

Clinton dan çarpıcı Trump iddiası! Putin in elinde videoları var diyerek açıkladı: "Dünyayı 3 e bölecekler" 3

'DÜNYA 3'E BÖLÜNECEK'

Evet. Biliyorsunuz, sanırım Trump'ın dünyayı bölmek gibi bir fikri var. Batı Yarım Küre'yi kendisi alacak, Putin Rusya'yı ve Avrupa'yı alacak, Şi Cinping ise dünyanın geri kalanını alacak."

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Esendere’de 1 kilo metamfetamin ele geçirildiEsendere’de 1 kilo metamfetamin ele geçirildi
Elektronik sigara kullanırken bu belirtilere dikkatElektronik sigara kullanırken bu belirtilere dikkat

Anahtar Kelimeler:
Çin Rusya Şi Cinping abd putin trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aleyna Kalaycıoğlu cezaevinden tahliye olduktan sonra ilk kez ortaya çıktı

Aleyna Kalaycıoğlu cezaevinden tahliye olduktan sonra ilk kez ortaya çıktı

Saldırı için o tarihi işaret etmişti! Trump'tan yeni açıklama

Saldırı için o tarihi işaret etmişti! Trump'tan yeni açıklama

(Özet) Beşiktaş - Crystal Palace Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Crystal Palace Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Derin yırtmacını kapamakla uğraşmadı! İddialı seçim

Derin yırtmacını kapamakla uğraşmadı! İddialı seçim

SPK'dan 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı! Bu seferki hisseler Altınkılıç ve ANELE...

SPK'dan 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı! Bu seferki hisseler Altınkılıç ve ANELE...

Fon teklifi Meclis'ten geçerek yasalaştı

Fon teklifi Meclis'ten geçerek yasalaştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.