Clinton'dan çarpıcı Trump iddiası! 'Putin'in elinde videoları var' diyerek açıkladı: "Dünyayı 3'e bölecekler"

Clinton'ın son yaptığı açıklamalar dünya gündemine bomba gibi düştü. Trump'ın, Amerikan ulusal güvenliğine bağlı olduğundan daha fazla Putin'e bağlı olduğunu belirten Clinton, Trump, Putin ve Çin lideri Şi'nin dünyayı bölüşecekleri iddiasında bulundu. İşte tüm detaylar!

'PUTİN'İN ELİNDE TRUMP'IN VİDEOLARI VAR' İDDİASI

Clinton açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Putin'in Trump hakkında elinde bir şeyler olduğuna inanmaya devam ediyorum. Elinde fotoğraflar, videolar ya da her neyse. bunları tuttuğuna inanmaya devam ediyorum. Ama bu, Avrupa için de Amerika Birleşik Devletleri için de kötü. Ve şimdi 10 yıl ileriye gittiğimizde uyardığım her şeyi ve kanıtların ortaya koyduğu her şeyi gerçek zamanlı olarak görüyoruz. Şöyle ki Trump özgürlüğe, demokrasiye ve açıkçası Amerika'nın ulusal güvenliğine bağlı olduğundan daha fazla Putin'e bağlı."

"TRUMP GÖNÜLLÜ BİR PUTİN KUKLASI"

"Evet, kukla. O bir kukla. Putin'e yardım etmek için gönüllü bir Putin kuklası. Biliyorsunuz, Putin Ukrayna'da durmayacak.

'DÜNYA 3'E BÖLÜNECEK'

Evet. Biliyorsunuz, sanırım Trump'ın dünyayı bölmek gibi bir fikri var. Batı Yarım Küre'yi kendisi alacak, Putin Rusya'yı ve Avrupa'yı alacak, Şi Cinping ise dünyanın geri kalanını alacak."