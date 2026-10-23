Konya’da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 6 yaralı

Kaza, ilçeye bağlı Canımana Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil T. (33) idaresindeki kilitli taş işçilerini taşıyan minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Halil T. ile minibüste bulunan A.I. (21), M.K. (45), Ö.T. (23), A.D. (17) ve S.A. (29) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır