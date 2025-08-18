HABER

Bodrum'da panik anları! Teknede yangın çıktı: 1 kişi kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki panik anları yaşandı. Teknede yangın çıktı. Teknedeki 1 kişi çevredeki botlar tarafından kurtarıldı.

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki teknede yangın çıktı. Teknedeki 1 kişi çevredeki botlar tarafından kurtarılırken, alevler 1 saatte kontrol altına alındı.

YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ!

Yangın, saat 13.00 sıralarında Gündoğan Koyu'nda demirli bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Yangın, kısa sürede büyüdü. Teknede bulunan 1 kişi, çevredeki botlar ile kurtarıldı.

Bodrum da panik anları! Teknede yangın çıktı: 1 kişi kurtarıldı 1

İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından alevler söndürüldü.

Bodrum da panik anları! Teknede yangın çıktı: 1 kişi kurtarıldı 2

Teknede hasar meydana geldi. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(DHA)

