Bodrum’da tatilini bitirenler dönüşe geçti

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı tatilinin son gününde memleketlerine dönmek isteyen tatilciler nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bayram tatilini Bodrum’da geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu dolayısıyla ilçenin çıkış güzergahlarında hareketlilik arttı. Edinilen bilgiye göre, son 12 saat içerisinde ilçeden çıkış yapan araç sayısı 10 bini geçti.
Yaşanan yoğunluk nedeniyle özellikle ilçenin çıkış istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ayrıca Bodrum - Milas arasında trafik yoğunluğu gözlendi. Trafik polisleri ve jandarma ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için kritik noktalarda önlemlerini artırarak sürücüleri yönlendiriyor. İlçeden araç çıkışlarının akşam saatlerinde ve yarın da artarak devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan, tatillerini sürdüren diğer tatilciler ise ilçedeki sahillerde yoğunluk oluşturdu. Deniz kenarında yürüyüş yapan, güneşlenen ve denize giren vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

