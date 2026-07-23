Bodrum’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında F.Ö’nün uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Şüphelinin Geriş Mahallesi’ndeki ikametine operasyon düzenleyen ekipler, F.Ö. ile adreste bulunan İ.D.S’yi yakaladı. Zanlıların evinde ve kullandıkları motosiklette yapılan aramada, 53 parça halinde 38 gram kokain ile hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliyle ilgili adli işlemlere başlandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır