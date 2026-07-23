HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bodrum’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bodrum’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında F.Ö’nün uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Şüphelinin Geriş Mahallesi’ndeki ikametine operasyon düzenleyen ekipler, F.Ö. ile adreste bulunan İ.D.S’yi yakaladı. Zanlıların evinde ve kullandıkları motosiklette yapılan aramada, 53 parça halinde 38 gram kokain ile hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliyle ilgili adli işlemlere başlandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hurda kasaları eğik şekilde taşıyan kamyonete cezaHurda kasaları eğik şekilde taşıyan kamyonete ceza
Antalya’da kaçak elektronik sigara operasyonuAntalya’da kaçak elektronik sigara operasyonu

Anahtar Kelimeler:
Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni iddia! "Enver Altaylı'nın parmağı olabilir"

Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni iddia! "Enver Altaylı'nın parmağı olabilir"

Sayı değişti! Bugün CHP'den istifa edecekler

Sayı değişti! Bugün CHP'den istifa edecekler

Galatasaray'da Brahim Diaz bombası! Transfer an meselesi

Galatasaray'da Brahim Diaz bombası! Transfer an meselesi

Ünlü yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı

Ünlü yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı

TBMM'de kabul edildi: Ehliyetiniz iptal olabilir!

TBMM'de kabul edildi: Ehliyetiniz iptal olabilir!

Altın yatırımcısına uyarı geldi! Ev ve araba almayı düşünenler dikkat

Altın yatırımcısına uyarı geldi! Ev ve araba almayı düşünenler dikkat

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.