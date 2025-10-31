Bodrum'daki rüşvet operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan rüşvet soruşturması kapsamında Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Niyazi Atare, motosikletiyle seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durduruldu. İddiaya göre, Atare'nin motosikletinin altında seri numaraları daha önceden tespit edilen rüşvet paraları ele geçirildi.

ZANLILAR TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Atare, polis tarafından gözaltına alındı. Ayrıca suça iştirak ettiği gerekçesiyle emlakçı ve CHP İl Yönetim Kurulu Yedek Üyesi İbrahim Çırakoğlu da gözaltına alındı. Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'nde ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, öğleden sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Kaynak: İHABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır