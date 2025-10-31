HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bodrum'daki rüşvet operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Niyazi Atare ile CHP İl Yönetim Kurulu Yedek Üyesi İbrahim Çırakoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bodrum'daki rüşvet operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan rüşvet soruşturması kapsamında Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Niyazi Atare, motosikletiyle seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durduruldu. İddiaya göre, Atare'nin motosikletinin altında seri numaraları daha önceden tespit edilen rüşvet paraları ele geçirildi.

Bodrum daki rüşvet operasyonunda 2 kişi tutuklandı 1

ZANLILAR TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Atare, polis tarafından gözaltına alındı. Ayrıca suça iştirak ettiği gerekçesiyle emlakçı ve CHP İl Yönetim Kurulu Yedek Üyesi İbrahim Çırakoğlu da gözaltına alındı. Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'nde ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, öğleden sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Kaynak: İHABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Fidan, Karadağlı mevkidaşıyla görüştüBakan Fidan, Karadağlı mevkidaşıyla görüştü
Gebze'de bir binada çatırtı sesleri: Bina tahliye ediliyorGebze'de bir binada çatırtı sesleri: Bina tahliye ediliyor

Anahtar Kelimeler:
Muğla rüşvet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Annesini, amcalarını, yengelerini hepsini kurşuna dizdi

Annesini, amcalarını, yengelerini hepsini kurşuna dizdi

Dünyada ses getirecek transfer girişimi! Osimhen Barcelona'ya mı?

Dünyada ses getirecek transfer girişimi! Osimhen Barcelona'ya mı?

"Bu kadın ölsün'' mesajı ortaya çıkmıştı! 'Ben yaptım ama çok pişmanım'

"Bu kadın ölsün'' mesajı ortaya çıkmıştı! 'Ben yaptım ama çok pişmanım'

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

e-Devlet üzerinden yapılacak! Hükümetten sil baştan düzenleme

e-Devlet üzerinden yapılacak! Hükümetten sil baştan düzenleme

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.