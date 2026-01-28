HABER

Bodrum-Kaş arası denizlerde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, Muğla’nın Bodrum ve Antalya’nın Kaş ilçeleri arasında kalan denizlerde fırtına bekleniyor.

Yapılan uyarıda, "Denizlerde Bodrum-Kaş arası rüzgarın, yarın (29.01.2026) sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu, akşam saatlerinden sonra batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Cuma (30.01.2026) akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınayla birlikte başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

