HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bodrum katına düşen işçi yaralandı

Adıyaman’da, çalıştığı inşaatta dengesini kaybederek bodruma düşen şahıs yaralandı.İddialara göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi içerisinde yapımı bir inşaatta çalışan M.K., isimli işçi, dengesini kaybederek inşaatın bodrum kısmına düştü.

Bodrum katına düşen işçi yaralandı

Adıyaman’da, çalıştığı inşaatta dengesini kaybederek bodruma düşen şahıs yaralandı.
İddialara göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi'nde inşaatta çalışan M.K., isimli işçi, dengesini kaybederek inşaatın bodrum kısmına düştü.

Yüksekten düşerek yaralanan işçi için olay yerine sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucu bulunduğu yerden çıkarılan M.K., yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! MSB'den açıklama: "20 personelimiz vardı" Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! MSB'den açıklama: "20 personelimiz vardı"
CHP'ye kapatma talebinde mi bulunuldu? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklamaCHP'ye kapatma talebinde mi bulunuldu? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Bodrum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Son seçim anketi geldi! Sonuçlara ‘kararsızlar’ damga vurdu

Son seçim anketi geldi! Sonuçlara ‘kararsızlar’ damga vurdu

Bahis soruşturması sonrası Erman Toroğlu'ndan canlı yayında olay yaratan iddia!

Bahis soruşturması sonrası Erman Toroğlu'ndan canlı yayında olay yaratan iddia!

Zor günler geçiriyordu! Ünlü oyuncu çöpten kartonları alıp...

Zor günler geçiriyordu! Ünlü oyuncu çöpten kartonları alıp...

'Ankara'dan bilgi' Asgari ücret rakamını açıkladı 'Ben de öyle duyum aldım'

'Ankara'dan bilgi' Asgari ücret rakamını açıkladı 'Ben de öyle duyum aldım'

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.