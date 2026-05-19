Bodrum’da 19 Mayıs kutlaması

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Bodrum’da ilk olarak sabah saatlerinde Bodrum Belediye Meydanı’nda düzenlenen törene Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Kamil İncebacak, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Raşit Gödelek, kurum amirleri, gaziler, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı. Atatürk Anıtı’na İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü çelenginin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Bodrum’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında paramotorla gerçekleştirilen ve dev Türk bayrağının dalgalandırıldığı uçuş, görsel şölen oluşturdu.

Bodrum’da yaşamını sürdüren yamaç paraşütü ve paramotor pilotları Seyfi Çağlar Özgül ile Zeki Dokumacıoğlu, bayram dolayısıyla özel bir gösteri uçuşu organize etti.

Eskiçeşme Mahallesi’ndeki Değirmenler mevkisinde hazırlıklarını tamamlayan Dokumacıoğlu, paramotoruna bağladığı dev Türk bayrağıyla havalandı. Bodrum Kalesi, Kumbahçe ve Gümbet semalarında yaklaşık 45 dakika süren bir uçuş gerçekleştiren Dokumacıoğlu, gökyüzünde ay yıldızlı bayrağı dalgalandırdı. Gösteri, karadan ilgiyle izlendi. Turistler ve vatandaşlar, o anları kayıt altına aldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
