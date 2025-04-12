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Bodrumda akıllara durgunluk veren olay! Bir işçi, metrelerce derinlikteki beton kuyuya düştü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, 4 metrelik beton kuyuya düşen Sinan F. (31), itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bodrumda akıllara durgunluk veren olay! Bir işçi, metrelerce derinlikteki beton kuyuya düştü
Begüm Özkaynak

Olay, öğlen saatlerinde Yalıçiftlik Mahallesi 3870 Sokak’ta meydana geldi. Şantiyede çalışan Sinan F., henüz belirlenemeyen nedenle içinde su bulunmayan 4 metre derinlikteki beton kuyuya düştü. Olayı görenler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince yaralı Sinan F. halat yardımıyla kuyudan çıkardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Sinan F.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum kuyu
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