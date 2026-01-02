HABER

Bodrum’da akrabalar birbirine girdi: 1 tutuklama

Muğla’nın Bodrum ilçesinde akraba oldukları öğrenilen kişiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi bıçakla ağır şekilde yaralandı. Olayla ilgili 1 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 30 Aralık Salı günü Kumköy’de meydana geldi. Kumköy - Pınarlıbelen yolunda, yağmur altında bekleyen H.B., iddiaya göre motosikletle bölgeden geçen E.U.’ya laf attı. Bunun üzerine ikili arasında münakaşa başladı. Daha sonra bölgeye gelen hafif ticari araçtan inen A.T., akrabası H.B.’nin elindeki bıçağı almaya çalışıp itekledi. Çıkan olayda H.B., A.T.’yi belinden bıçakladı.

Hafif ticari araçta bulunan M.D. ile motosikletli E.U., kavgaya müdahale edip H.B.’yi etkisiz hale getirdi. Aldığı bıçak darbesiyle yaralanan A.T., montunu çıkarıp attıktan sonra 2 kişi tarafından tutulan H.B.’ye tekmeler attı. Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan ve daha önce de çeşitli suçlardan sabıkası olduğu öğrenilen H.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aldığı bıçak darbesiyle yaralanan A.T.’nin ise durumunun ağır olduğu ve ameliyatının ardından tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bodrum’da akrabalar birbirine girdi: 1 tutuklama 2Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

