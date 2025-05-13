HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bodrum'da ışıkta bekleyen otomobile çarpan motosikletli yaşamını yitirdi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, trafik ışıklarında bekleyen otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Şahin Korkmaz (38), hayatını kaybetti.Kaza, saat 02.30'da Dirmil Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi.

Bodrum'da ışıkta bekleyen otomobile çarpan motosikletli yaşamını yitirdi
Çiğdem Sevinç

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, trafik ışıklarında bekleyen otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Şahin Korkmaz (38), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.30'da Dirmil Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Şahin Korkmaz, kullandığı motosikletiyle, trafik ışıklarında bekleyen İ.N.A. idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Korkmaz, savrularak yola fırladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesi olay yerinde yaptığı Korkmaz, ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Korkmaz, burada doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
HÜDA PAR binasındaki cinayetle ilgili karar çıktıHÜDA PAR binasındaki cinayetle ilgili karar çıktı
Bahçelievler'de bir kişi silahlı saldırıda hayatını kaybettiBahçelievler'de bir kişi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın hareketi görüşmenin önüne geçti

Trump'ın hareketi görüşmenin önüne geçti

İstanbul'da korkunç cinayet! Plan yapıp kocasını sevgilisine öldürttü

İstanbul'da korkunç cinayet! Plan yapıp kocasını sevgilisine öldürttü

BYD'den sonra bir Çinli otomobil markası daha Türkiye'ye geliyor!

BYD'den sonra bir Çinli otomobil markası daha Türkiye'ye geliyor!

Show TV ve Habertürk satıldı mı? "Ekrem İmamoğlu" iddiası olay oldu

Show TV ve Habertürk satıldı mı? "Ekrem İmamoğlu" iddiası olay oldu

TRT'deki programa tepki çeken konuk

TRT'deki programa tepki çeken konuk

İhtimali bile huzursuz etti: Netanyahu'da 'Türkiye' endişesi

İhtimali bile huzursuz etti: Netanyahu'da 'Türkiye' endişesi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.