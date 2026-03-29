Bodrum’da metrekareye 50 kilogram yağış düştü

İlçede dün gün boyu aralıklarla devam eden sağanak, gece saatlerinde şiddetini artırdı. Yağış nedeniyle Türkbükü, Mumcular ve Müsgebi mahallelerindeki 6 ev ve depoda su baskını yaşandı.

Bodrum Belediyesi ekipleri, su basan noktalarda tahliye ve temizlik çalışması yürüttü. Ekipler, sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan yoğun su birikintilerinde mahsur kalan 3 aracı kurtardı.

Meteorolojik verilere göre, ilçeye son 24 saatte metrekareye 50 kilogram yağış düştü. Belediyeye bağlı ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.