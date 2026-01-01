HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bodrum’da yeni yıla denizle merhaba

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kışın ortasında denize girildi. Yeni yıl geleneği bu yıl da sürdürüldü.

Bodrum’da yeni yıla denizle merhaba

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yeni yılın ilk günüydü. Kış mevsimi olmasına rağmen denize girildi. Hava sıcaklığı 7 dereceydi. Soğuk havayı hiçe sayan sporcular ve vatandaşlar, denizin tadını çıkardı.

Bodrum’da yeni yıla denizle merhaba 1

2026 yılının ilk gününde, su sıcaklığı 21 dereceydi. Buna rağmen denize girilmesi ilginçti. Bodrumspor Wushu Takımı'nın sporcuları bu geleneği sürdürdü. Sahilde ısınma hareketleri yaptıktan sonra denize girdiler. Soğuk hava, sahilde bulunanları etkiledi. Takım antrenörü Ali Top, bu alışkanlığın önemini vurguladı.

Bodrum’da yeni yıla denizle merhaba 2

Her yıl 1 Ocak’ta bu geleneği yaşıyorlar. Deniz, yeni yıla zinde başlamanın önemli bir parçası. Sporculardan Melih Aya, belirli bir saatte denize girdiklerini söyledi. Bu gelenek onlara enerji veriyor. Ayrıca yeni yıla motive olmalarını sağlıyor. Milas’ın Meşelik Mahallesi’nden üç kişi de denize girdi. Sami ve Sevil Gemicioğlu ile oğulları milli yüzücü Bekir Emrah Gemicoğlu, denizdeydiler.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri-Malatya kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandıKayseri-Malatya kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı
Şanlıurfa'da kar ve tipi nedeniyle 67 iş yerinin çatısı çöktüŞanlıurfa'da kar ve tipi nedeniyle 67 iş yerinin çatısı çöktü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
spor Bodrum deniz yeni yıl
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kar, fırtına, çığ… Türkiye buz kesiyor ama İstanbul’da sürpriz var!

Kar, fırtına, çığ… Türkiye buz kesiyor ama İstanbul’da sürpriz var!

İsviçre'de kayak merkezinde patlama! Çok sayıda ölü var

İsviçre'de kayak merkezinde patlama! Çok sayıda ölü var

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu! İşte sıralı tam liste...

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu! İşte sıralı tam liste...

Türkiye'den Çin kararı! Vize kaldırıldı

Türkiye'den Çin kararı! Vize kaldırıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.