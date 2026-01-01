Bodrum’da yeni yıla denizle merhaba

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yeni yılın ilk günüydü. Kış mevsimi olmasına rağmen denize girildi. Hava sıcaklığı 7 dereceydi. Soğuk havayı hiçe sayan sporcular ve vatandaşlar, denizin tadını çıkardı.

2026 yılının ilk gününde, su sıcaklığı 21 dereceydi. Buna rağmen denize girilmesi ilginçti. Bodrumspor Wushu Takımı'nın sporcuları bu geleneği sürdürdü. Sahilde ısınma hareketleri yaptıktan sonra denize girdiler. Soğuk hava, sahilde bulunanları etkiledi. Takım antrenörü Ali Top, bu alışkanlığın önemini vurguladı.

Her yıl 1 Ocak’ta bu geleneği yaşıyorlar. Deniz, yeni yıla zinde başlamanın önemli bir parçası. Sporculardan Melih Aya, belirli bir saatte denize girdiklerini söyledi. Bu gelenek onlara enerji veriyor. Ayrıca yeni yıla motive olmalarını sağlıyor. Milas’ın Meşelik Mahallesi’nden üç kişi de denize girdi. Sami ve Sevil Gemicioğlu ile oğulları milli yüzücü Bekir Emrah Gemicoğlu, denizdeydiler.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır