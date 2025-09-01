HABER

Boğazda gıcık hissi nasıl geçer? Boğazda gıcık nedenleri

Halk arasındaki günlük konuşma dilinde boğazda gıcık olarak isimlendirilen durum, aslında boğazda ağrı ve rahatsızlık hisleri ile birlikte görülebilen kuru öksürük durumudur. Özellikle kış aylarında soğuk havalarda çok yaşanan bu durum, bazen alerjik durumlara bağlı olarak diğer mevsimlerde de yaşanabilmektedir.

Ferhan Petek

Genel olarak boğazda yutkunma sırasında meydana gelen yanma, kaşıntı, ağrı ya da öksürme gereksinimi gibi durumlar halk arasında boğazda gıcık tutması olarak isimlendirilmektedir. Herkes için farklı şekillerde hissedilebilen ve tanımlanabilen gıcık durumunun birçok farklı nedeni bulunabilmektedir. Çeşitli alerjik durumlardan mide rahatsızlıklarına, soğuk algınlığından boğaz enfeksiyonlarına kadar birçok farklı neden boğazda gıcık hissine neden olabilmektedir.

Boğazda gıcık hissine eşlik eden diğer başka belirtiler de bulunabilmektedir. Gıcık hissi kişiden kişiye değişiklik gösterebilmekle birlikte genel olarak şu belirtiler ile yaşanır:

  • Yemek yerken ya da su içerken zorluk yaşamak
  • Yutkunmada sorun yaşamak
  • Boğaz kısmında tırmalanma hissi
  • Boğazda ağrı
  • İltihaplanmış, şişmiş, kızarmış bademcikler
  • Boyun kısmında şişmişliği hissedilen lenf bezleri
  • Konuşurken boğaz ağrısı
  • Seste boğukluk
  • Ses kısıklığı

Boğaz bölgesinde gıcık hissi bir solunum yolu enfeksiyonu nedeni ile de ortaya çıkabilen ve çok sık yaşanan bir durumdur. Bu tür bir durumda burun ve geniz akıntısı da yaşanabilir. Ayrıca öksürme, ateş, vücudun çeşitli bölgelerinde ağrılar, hapşırma gibi durumlar da görülebilmektedir.

Boğazda gıcık hissi nasıl geçer?

Boğazda gıcık oluşması hissi birçok farklı nedene bağlı olarak yaşanabilen bir durumdur. Belli başlı nedenlerinden bazıları ise şu şekildedir:

  • Viral enfeksiyonlar
  • Bakteriyel enfeksiyonlar
  • Bademcik iltihabı ya da tonsilit
  • Uzun süre konuşmak
  • Bağırarak konuşmak
  • Reflü
  • Mide yaması
  • Az su tüketmek
  • Boğazda tümör oluşumu
  • Boğazda yaralanmalar
  • Uyurken burundan değil ağızdan nefes alma sureti ile boğazda kuruma oluşması

Boğazda oluşan gıcık hissinin geçmesi için bulunulan ortamın nem oranından sağlıklı beslenmeye kadar çeşitli durumlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Yaşam alanında havanın kuru olmaması ve boğazın gereksinim duyduğu nemde tutulması son derece önemlidir. Ayrıca boğazda tahrişe neden olabilecek çeşitli durumların da önüne geçilmelidir.

Boğazda gıcık nedenleri nelerdir?

Alerjik durumların da neden olabileceği boğazda gıcık hissi durumu birçok farklı sebep sonucunda meydana gelebilmektedir. Çok sık yaşanılan bir durum olduğu için genel olarak çok önemsenmese de farklı başka hastalıkların belirtisi olabilme ihtimali nedeni ile mutlaka doktora görünülmesi gerekir.

Boğazda gıcık hissi daha çok şu durumlara bağlı olarak meydana gelen bir rahatsızlık olarak kabul edilmektedir:

  • Soğuk algınlığı
  • Geniz akıntısı
  • Mide rahatsızlıkları
  • Reflü
  • Alerjik reaksiyonlar
  • Sinüs enfeksiyonları
  • Çevresel faktörler
  • Mevsim geçişleri
  • Bazı ilaçların yan etkileri
  • Soğuk ve kuru havaya maruz kalma
  • Mide asidinin boğaza ulaşarak tahriş oluşturması
  • Boğaza yabancı bir nesne kaçması
  • Solunum yolu hastalıkları

Çoğu zaman birçok kişide görülen boğazda gıcık hissi şiddetli ve uzun süreli geçmeyen öksürük gibi durumların da eşlik etmesi ile gerçekleşebilmektedir. Bu tür durumlarda boğazı rahatlatacak ve doktor önerisi olan çeşitli ilaçlar ve takviyeler kullanılabilir. Boğazı nemli tutmak, tahrişi azaltmak, öksürük dürtüsüne engel olmak boğazdaki gıcık hissinin giderilmesine yardımcı olabilmektedir.

Bazı kişilerde boğazda gıcık hissi oluşması psikolojik olarak da görülebilmektedir. Aşırı stres ile öksürme isteği gelebilir ve bu durumu boğaz kısmında gıcıklanma durumu tetikleyebilmektedir.

