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Boğaziçi'nde 'diploma' düellosu! Öğrenci fotoğrafı reddetti, akademisyen diplomayı geri almaya çalıştı...

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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bir mezuniyet töreninde mezun olan öğrenci ile kendisine diploma veren akademisyen arasında şiddetli bir tartışma yaşandı. Kendisiyle fotoğraf çekilmek istemeyen öğrenci, akademisyenin diplomayı vermeme tepkisiyle karşı karşıya kaldı. Akabinde ikili arasında yaşanan tartışma sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte o görüntüler!

Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir mezuniyet töreninde kaydedilen görüntüler sosyal medyada viral oldu. Felsefe bölümünden mezun olan bir öğrenci ile akademisyen arasındaki o anlar mezuniyet törenindeki öğrencilerin kameralarına yansıdı.

Boğaziçi nde diploma düellosu! Öğrenci fotoğrafı reddetti, akademisyen diplomayı geri almaya çalıştı... 1

FOTOĞRAF ÇEKTİRMEYİ REDDETTİ

Mezun olan öğrencinin kendisine diplomasını uzatan akademisyen ile fotoğraf çektirmeyi reddetmesi tartışmayı başlattı.

Boğaziçi nde diploma düellosu! Öğrenci fotoğrafı reddetti, akademisyen diplomayı geri almaya çalıştı... 2

Akademisyen bu hareket üzerine diplomayı vermek istemeyerek öğrencinin elindeki diplomayı geri almaya çalıştı.

Boğaziçi nde diploma düellosu! Öğrenci fotoğrafı reddetti, akademisyen diplomayı geri almaya çalıştı... 3

İTİŞ KAKIŞ BAŞLADI

Bir süre akademisyen ile öğrenci arasında yaşanan itiş kakış anlarında ikilinin hararetli bir şekilde tartıştığı da görüldü.

Boğaziçi nde diploma düellosu! Öğrenci fotoğrafı reddetti, akademisyen diplomayı geri almaya çalıştı... 4

O ANLAR KAMERADA

Daha sonra diplomasını akademisyenin elinden 'zorla' alan öğrenci sahneden ayrıldı.

Boğaziçi nde diploma düellosu! Öğrenci fotoğrafı reddetti, akademisyen diplomayı geri almaya çalıştı... 5

Yaşanan o anlar saniye saniye kaydedilirken sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet
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