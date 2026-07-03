Boğaziçi'nde 'diploma' düellosu! Öğrenci fotoğrafı reddetti, akademisyen diplomayı geri almaya çalıştı...

Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir mezuniyet töreninde kaydedilen görüntüler sosyal medyada viral oldu. Felsefe bölümünden mezun olan bir öğrenci ile akademisyen arasındaki o anlar mezuniyet törenindeki öğrencilerin kameralarına yansıdı.
Mezun olan öğrencinin kendisine diplomasını uzatan akademisyen ile fotoğraf çektirmeyi reddetmesi tartışmayı başlattı.
Akademisyen bu hareket üzerine diplomayı vermek istemeyerek öğrencinin elindeki diplomayı geri almaya çalıştı.
Bir süre akademisyen ile öğrenci arasında yaşanan itiş kakış anlarında ikilinin hararetli bir şekilde tartıştığı da görüldü.
Daha sonra diplomasını akademisyenin elinden 'zorla' alan öğrenci sahneden ayrıldı.
Yaşanan o anlar saniye saniye kaydedilirken sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum