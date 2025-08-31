HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde eski kız arkadaşını katletmişti! İçeri nasıl girdiği ortaya çıktı: Görevlilere bunu söylemiş

İstanbul'da dün 15 yaşındaki Hilal Özdemir, eski erkek arkadaşı Ayberk Kurtuluş tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde meydana gelen cinayette intihar edern Kurtuluş’un aracıyla geldiği kampüste, kapıdaki güvenlik görevlilerine, 'Düğüne geldim' diyerek içeriye girdiği ve aranmadığı bilgisine ulaşıldı. Özdemir’e, 'Son kez konuşalım’ dediği öğrenilen Kurtuluş’un kampüse aracıyla 2 kez girdiği tespit edildi.

Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde eski kız arkadaşını katletmişti! İçeri nasıl girdiği ortaya çıktı: Görevlilere bunu söylemiş

Olay saat 19.30 sıralarında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Yerleşkesi içerisinde bulunan kafenin önünde meydana geldi. Tartıştığı eski kız arkadaşı Hilal Özdemir'i silahla öldüren Ayberk Kurtuluş, aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Özdemir ve Kurtuluş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede inceleme başlatan ekipler, olay yerinde ele geçirilen tabancanın ruhsatsız olduğunu belirledi. Özdemir ve Kurtuluş'un cansız bedenleri gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde eski kız arkadaşını katletmişti! İçeri nasıl girdiği ortaya çıktı: Görevlilere bunu söylemiş 1

'DÜĞÜNE GELDİM' DEDİ VE İÇERİ GİRDİ

Olayla ilgili detaylar ortaya çıktı. Hilal Özdemir’in bir süre önce Ayberk Kurtuluş’ta ayrılmak istediği ancak Kurtuluş’un Özdemir’i takıntı haline getirip takip ettiği iddia edildi. Özdemir’in durumu ailesine söylemesi üzerine Gaziosmanpaşa’da eğitim gördüğü devlet okulundan kaydının alınıp, Kağıthane’deki bir devlet okuluna kayıt yaptırıldığı öğrenildi. Olay günü Özdemir’i arayan Kurtuluş’un, 'Son bir kez görüşelim' dediği, Özdemir’in kendisine yarı zamanlı olarak çalıştığı kafenin konumunu attığı, Kurtuluş’un da aracıyla kampüsün girişine gelip, 'Düğüne geldim' diyerek arama yapılmadan kampüse girdiği ortaya çıktı.

Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde eski kız arkadaşını katletmişti! İçeri nasıl girdiği ortaya çıktı: Görevlilere bunu söylemiş 2

ARANMADAN KAMPÜSE GİRDİ

Öğle saatlerinde kampüs içerisinde buluşan Özdemir ile Kurtuluş'un tartıştıkları, o sırada yanlarına gelen başka bir kadının Kurtuluş'u itmesi üzerine, Ayberk Kurtuluş'un aracına binerek uzaklaştığı öğrenildi. Akşam saatlerinde tekrar aracıyla kampüse gelen Ayberk Kurtuluş'un, güvenlik görevlilerine yeniden düğüne geldiğini söyleyerek, ikinci kez aranmadan içeri girdiği belirlendi. Özdemir'i yeniden yanına çağıran Kurtuluş'un yaşanan tartışma sırasında genç kızın başına 1 el ateş ederek öldürdüğü, daha sonra da silahla kendi başına ateş ederek intihar ettiği öğrenildi.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, Kurtuluş'un olayda kullandığı silahın ruhsatsız ve kuru sıkıdan bozma tabanca olduğu belirlendi. Hilal Özdemir'in kampüs içerisindeki bir kafede yarı zamanlı olarak çalıştığı, Ayberk Kurtuluş'un ise güvenlik görevlilerine yalan söyleyerek içeri girdiği anlaşıldı. Yapılan çalışmada, Ayberk Kurtuluş'un 24 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde eski kız arkadaşını katletmişti! İçeri nasıl girdiği ortaya çıktı: Görevlilere bunu söylemiş 3

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Boğaziçi Üniversitesi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Üniversitemizin Güney Kampüsü Kale Kapısı'nda sivil bir vatandaşın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, daha sonra saldırıyı gerçekleştiren failin aynı silahla intihar ettiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturmayla ilgili Üniversitemiz gerekli iş birliğini yerine getirmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kerempe Feneri 140 yıldır denizcilere yol gösteriyorKerempe Feneri 140 yıldır denizcilere yol gösteriyor
Denizli'de devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandıDenizli'de devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı

Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti Boğaziçi Üniversitesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Yapılan pazarlıklar sonrası 50 milyon Euro istendi, Araplar masadan kalktı

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Yapılan pazarlıklar sonrası 50 milyon Euro istendi, Araplar masadan kalktı

31 ülkede kolera alarmı! 4 bin 738 kişi hayatını kaybetti: Acil müdahale çağrısı yapıldı

31 ülkede kolera alarmı! 4 bin 738 kişi hayatını kaybetti: Acil müdahale çağrısı yapıldı

Barış Alper Yılmaz her an gidebilir! Sıcak gelişme...

Barış Alper Yılmaz her an gidebilir! Sıcak gelişme...

Hamas'ın kilit ismine suikast

Hamas'ın kilit ismine suikast

İstanbul'da sokak ortasında infaz! "Bu sefer işini tamamen bitirdiler"

İstanbul'da sokak ortasında infaz! "Bu sefer işini tamamen bitirdiler"

‘İndirim’ kuyruğu eziyete dönüştü

‘İndirim’ kuyruğu eziyete dönüştü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.