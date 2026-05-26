Boğaziçi’nde bayram temizliği

Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında belediye ekipleri tarafından temizlik ve bakım çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Boğaziçi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların bayram sürecini daha temiz ve düzenli bir çevrede geçirebilmesi amacıyla park ve bahçelerde kapsamlı bakım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Ekipler ayrıca mezarlıklarda çevre düzenleme, ot biçme ve temizlik çalışmalarını titizlikle yürütürken, D-655 Karayolu üzerindeki orta refüjler ile yan yollarda bulunan yeşil alanlarda da bakım ve çevre temizliği çalışmaları yapıyor.

Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan, bayram öncesinde kent genelindeki ortak kullanım alanlarının daha estetik ve kullanışlı hale getirilmesi için çalışmaların belirlenen program dahilinde yapıldığını belirti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır