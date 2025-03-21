Boğazına leblebi kaçan çocuğun yardımına vatandaşlar koştu

Kuruyemişçide ailesiyle alışveriş yapan 6 yaşındaki çocuğun boğazına leblebi kaçtı.

Çocuğunun nefes almakta zorlandığını fark eden annesi, panikle çevredekilerden yardım istedi.

Ailenin yardım çağrısına ilk olarak işletmede alışveriş yapan motokurye koştu.

Motokurye, çocuğun boğazına takılan leblebiyi çıkarmak için Heimlich manevrası uyguladı. Ardından bir vatandaşın silkelemesiyle çocuğun boğazına kaçan leblebi çıkarıldı.

Leblebinin çıkarılma anı, motokuryenin kask kamerasınca görüntülendi.

Motokurye Barbaros Mennik, alışveriş yaptığı sırada bir çocuğun boğazına leblebi takıldığını görerek yardım ettiğini söyledi.

"ÇOK ŞÜKÜR KURTARDIK"

Çocuğa Heimlich manevrası yapmaya karar verdiğini belirten Mennik, "3 defa Heimlich manevrası uyguladım, çıkmadı, ardından 3 defa daha uyguladım, annesi leblebinin çıktığını söyledi. Sonra yanımdaki arkadaş, leblebi tam düşmediği için silkeledi çocuğu. Çocuk daha sonra leblebiyi ağzından attı. Elimizden geleni yaptık, çok şükür kurtardık çocuğu." dedi.

Mennik, herkesin ilk yardım eğitimi alması gerektiğini sözlerine ekledi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır