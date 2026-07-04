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Boğulma tehlikesi geçiren çocuk, hastanede hayatını kaybetti

Rize’de serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, dün şehir merkezine bağlı Boğaz mahallesinde meydana geldi.

Boğulma tehlikesi geçiren çocuk, hastanede hayatını kaybetti

Rize’de serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün şehir merkezine bağlı Boğaz mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denize giren 15 yaşındaki Miraç Öksüz’ün çırpındığı fark eden çevredeki vatandaşlar, denize girerek çocuğu kıyıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Öksüz, buradan da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’ne sevk edildi.
Öksüz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Boğulma tehlikesi geçiren çocuk, hastanede hayatını kaybetti 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rize
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