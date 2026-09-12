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Boks kursu yoğun ilgiyle devam ediyor

Muş'un Hasköy ilçesinde düzenlenen boks kursu, genç sporcuların katılımıyla sürüyor. Antrenmanlar, uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Boks kursu yoğun ilgiyle devam ediyor

Muş’un Hasköy ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü boks kursu düzenliyor. Bu kurs yoğun katılımla devam ediyor. Hasköy Spor Salonu’nda gerçekleştirilen antrenmanlarda genç sporcular çalışmalara katılıyor. Uzman antrenörler, genç sporculara rehberlik ediyor.

Boks kursu yoğun ilgiyle devam ediyor 1

Spor okulları kapsamında düzenlenen bu kursa katılan çocuklar, antrenmanlarda temel boks tekniklerini öğreniyor. Ayrıca, kondisyon ve koordinasyon çalışmaları da yapıyorlar. Gençlerin spora yönlendirilmesi ve yeteneklerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Bu nedenle, antrenmanlara yoğun ilgi gösteriyorlar.

Uzman antrenörler eşliğinde yapılan çalışmalar, belirlenen program doğrultusunda devam edecek. Bu durum yoğun katılımla destekleniyor.

Boks kursu yoğun ilgiyle devam ediyor 2

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
spor Hasköy Boks
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