Modern boksun gelişimi 20. yüzyıl içerisinde gerçekleşmiştir. Boksun genel mantığı tarihsel olarak görülen "düellodan" gelmektedir. Bu sebeple boks ringleri düello dönemlerinden kalma bir alışkanlık ile "ring (halka)" olarak isimlendirilir.

Düello zamanlarında taraflar yuvarlak bir alan içerisinde karşılaşmaktaydı. Tabii ki boksun içeriği tarihsel düellolardan farklıdır. Boksta taraflar birbirlerine zarar vermeyi hedeflemez. Öncelik rakibi belirli bir strateji ve teknikle etkisiz hale getirmektir.

Boksta yer alan puanlama sistemi de sporcuların birbirlerini tüketene dek devam etmelerini engeller. Boksun sunumu bu ilke üzerine inşa edilmiştir. Taraflar birbirleriyle düşman değildir. Söz konusu olan durum rekabettir. Tarafların saha içerisinde diğer kimlikleriyle anılmasını önlemek ve karşılaşmanın tarafsızlığını tanımlamak için kırmızı ve mavi köşe uygulaması kullanılmaktadır.

Boks ringinin köşeleri (kırmızı/mavi) neye göre seçilir?

Boks ringi köşelere sahiptir. Ringin köşelere sahip olması geometrik bir açı avantajı sunar. Sporcular ring içerisinde hareketlerini gerçekleştirirken köşeleri hem korunma hem sıkıştırma amacıyla kullanabilir. Köşeler ayrıca dövüşçülerin başlangıç ve raunt aralarında bulunabilecekleri sabit noktalardır. Raunt aralarında gerekli medikal desteği ve taktiksel yönlendirmeyi köşelerinden almaktadır. Boks ringini köşeleri geleneksel olarak kırmızı ve mavi köşe olarak adlandırılır. Bu isimlendirmenin pratik ve psikolojik yönleri mevcuttur.

Öncelikle boksun erken aşamalarında bu uygulama mevcut değildir. Bu dönemde çeşitli renk paletleri kullanılmıştır. Ancak zaman içerisinde sporun organizasyonel hale gelmesiyle bir standardın kurulması gerekli hale gelmiştir.

Köşe renklerinin öncelikli amacı ayırt edilebilirliği sağlamaktır. Bu sebeple kırmızı ve mavi renkler doğada da birbirlerinin karşıtı olduğu için ideal bir seçim olmuştur. Maç sırasında seyirciler sporcuları isimlerinden ziyade köşeleriyle takip edebilir. Boksörlerin şortları da bilgi ekranında köşe renkleri üzerinden yazılmaktadır. Ayrıca hakemler ve yayın hakları açısından kullanışlı bir yöntemdir.

Hakemlerin puanlama sistemlerinde ve yayıncıların sunum akışlarında kırmızı ve mavi köşeler baz alınır. Köşelerin renklendirilmesinde kuraldan ziyade geleneksel bir tutum mevcuttur. Profesyonel boksta kırmızı köşe genellikle şampiyon, üst sıradaki kemer adayı veya favori taraftır. Mavi köşe ise "meydan okuyan" olarak adlandırılır. Köşe renklerinin bokstaki kurallara yönelik olumlu veya olumsuz bir etkisi yoktur. İki taraf da eşittir. Bu sadece pratik ve gelenekselliğin birleştiği bir uygulamadır.

Psikolojik açıdan ise kırmızı köşe geleneksel şampiyonların yeridir. Sporcular üzerinde korumaları gereken bir olgu hissiyatı yaratabilir. Kural olmasa da kırmızı renk "saldırganlık ve tutuculuk" ile eşleştirilir. Boks anlatısı içerisinde bu mevcut şampiyon veya unvan sahibinin ortaya koyması gereken tutum olarak nitelendirilir.

Mavi köşe ise "sakinlik ve tevazu" ile ilişkilendirilir. Meydan okuyan tarafın sakin olması , tecrübe farkını gözetmesi ve kontrollü davranması gibi anlatılara sahiptir.

Bu anlatılar boksun kuralları arasında yer almaz. Deneyimlerden ve kamuoyu görüşlerinden oturan bir algı yorumudur. Tarafların köşe renklerine yapılan yorumlara göre davranması beklenmez veya dayatılmaz.