Sakarya'da şehir merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili oluyor

Sakarya’da şehir merkezinde etkili olan soğuk hava ve yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından kent genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü.

Sakarya’da şehir merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili oluyor

Şehir merkezinde sağanak yağış etkisini gösterirken, yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı başladı. Yağışla birlikte yeşil alanlar beyaza bürünürken, ortaya çıkan manzaralar görsel şölen oluşturdu. Kar yağışını gören vatandaşlar manzarayı ilgiyle takip etti.

"Şubat ayında böyle havalar olmazdı"
Hava değişimlerinden hastalandığını belirten Cemile Cansever, kış mevsiminin bu yıl farklı geçtiğini belirterek, "Şubat ayında kar bekliyorduk, havalar çok güzel gitti. Şimdi de soğudu, hastalandık. Havalar bizi çarptı. Şubat ayında böyle güzel havalar olmazdı zaten. Bu tehlikeli bir kış. Yaza kadar ne olur artık bilmiyorum. Böyle yağmur yağıyor ama kurak gidecek gibi duruyor. Mart kaldı şimdi, mart ayının da 15’i kış 15’i yaz derler eskiler. Ondan sonrası zaten nisan ve mayıs" dedi.

"Dün cıvıl cıvıldı, bugün herkes eve döndü"
Çarşı merkezindeki hareketliliğin hava durumuyla birlikte değiştiğini ifade eden Bülent Topçu ise, "Dün cıvıl cıvıldı çarşı, çoluk çocuk herkes dışarıdaydı. Bugün havanın soğuk olmasından dolayı herkes evlere döndü. Rahmet yağıyor, çarşı boşaldı. Hayırlısı olsun diyelim. 2 günde 4 mevsim yaşadık, Allah’ın bereketi üstümüze yağıyor. Hepimiz susuz kalacağız sandık ama şu anda baraj ve göllerde gidişat iyiye gidiyor" şeklinde konuştu.

