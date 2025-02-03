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Bölgeden korkutan görüntüler! Yunanistan'da deprem fırtınası: Halkı adaları terk ediyor!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
03.02.2025 15:25
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Ege Denizi'nin Yunanistan açıklarında başlayan deprem fırtınası ve son 1 haftada 400'den fazla depreme yol açtı. En büyüğü 4.8 büyüklüğündeki depremlerin etkileri oldukça ağır oldu. Halk Santorini Adası'nı terk etmeye başladı. Adada eğitime ara verildi, etkinlikler iptal edildi ve bölge halkı için çadırlar kuruldu. Ayrıca Caldera bölgesinden gelen korkunç görüntüler ise adada yaşanan kaosu açıklar nitelikte.

Bölgeden korkutan görüntüler! Yunanistan'da deprem fırtınası: Halkı adaları terk ediyor!

Ege'deki Santorini Adası'nda artan sismik hareketlilik sebebiyle bölgeden çok sayıda kişi ayrıldı. Yunan basınında yer alan haberlere göre, Santorini Adası ve çevresinde son günlerde artan sismik hareketlilik nedeniyle bazı Ada sakinleri geceyi araçlarında geçirdi. Büyük bir deprem olacağı endişesi taşıyan çok sayıda kişi ise başkent Atina'ya gitmek üzere Santorini Limanı'na yöneldi. Santorini-Atina uçak bileti fiyatlarındaki artış da Yunan basınına yansıdı.

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BÜYÜK BİR DEPREM BEKLENMİŞTİ

Santorini başta olmak üzere Ege adalarında artan sismik hareketlilik ile Atina Jeodinamik Enstitüsünün verilerine göre bölgede 24 Ocak'tan bu yana 380'in üzerinde minik deprem yaşanması, uzmanları ve hükümeti harekete geçirmişti.

Başbakan Miçotakis liderliğindeki hükümet yetkilileri ve uzmanların katılımıyla dün akşam yapılan toplantıda bölgedeki sismik hareketlilik ve olası büyük depreme karşı alınabilecek önlemler masaya yatırılmıştı.

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EĞİTİME ARA VERİLDİ, ETKİNLİKLER İPTAL, KAPALI ORTAMLARDA TOPLANMAK YASAK

Tedbir amaçlı Santorini dahil 4 adadaki okullarda bir günlüğüne eğitime ara verilmesi kararlaştırılmış, kültürel etkinlikler iptal edilmiş, halktan kapalı ortamlarda toplu halde bulunmaktan kaçınmaları istenmişti.

Santorini'ye tedbir amacıyla arama kurtarma ekibi ve insansız hava araçları sevk edilmiş, Ada'da arama kurtarma ekipleri için çadırlar kurulmuştu.

Öte yandan, olası deprem anında yapılara zarar vermemesi için havuzların boşaltılması istenmişti.

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ADADAN KORKUTAN GÖRÜNTÜLER GELMEYE DEVAM EDİYOR

Santorini Adası'ndan son gelen görüntüler ise meydana gelen depremler sonrası adada yaşanan paniği kanıtlar nitelikte. İnternette dolaşan Caldera bölgesinden gelen görüntülerde taşların ve küçük kayaların yerinden oynayarak toz bulutu oluşturduğu, aynı zamanda bölge sakinleri arasında endişe yarattığı görülüyor.

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Öte yandan bölge halkından bazıları için itfaiye ekipleri Santorini'nin ana kasabasının dışında kamp kurdu.

SANTORINI'YI YERLE BİR EDEN 7.5'LUK DEPREM

Yunanistan'da 20. yüzyılda meydana gelen en büyük deprem olarak kabul edilmektedir. Büyüklüğü Richter ölçeğine göre 7.5'e ulaşmıştır. Deprem 53 kişinin ölümüne yol açmış, 25 metrelik bir tsunami oluşturmuş ve Santorini'yi yerle bir etmiştir.

Anahtar Kelimeler:
deprem Ege Denizi Yunanistan
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