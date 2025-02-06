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Bölgeye askeri çıkarma gemileri gönderilmişti: Santorini'de olağan üstü hal ilan edildi!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
06.02.2025 17:38
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Yunanistan Santorini'de etkili olan depremler nedeniyle ada büyük ölçüde etkilendi. Her gün birçok depremin meydana geldiği bölgede olağanüstü halk ilan edildi. Bölgeye dün de Yunanistan hükümeti tarafından askeri çıkarma gemileri gönderilmişti. Şu ana kadar Santorini'den 11 bin kişinin tahliye edildiği biliniyor.

Bölgeye askeri çıkarma gemileri gönderilmişti: Santorini'de olağan üstü hal ilan edildi!

Ege Denizi’nin güneyinde bulunan Santorini Adası çevresinde yaşanan deprem fırtınası nedeniyle bölgede dur durak bilmeden sallanmaya devam ediyor. Yunanistan yaşanan afet için birçok önlem almaya devam ederken dün bölgeye askeri çıkarma gemisi yönlendirerek tahliye gerçekleştirmişti.

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1 MART'A KADAR OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Yunanistan adalarını sarsmaya devam eden sismik hareketlilik nedeniyle önlemler arttırıldı. Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgede devam eden sarsıntıların heyelan ve kaya düşmesi riskini artırması nedeniyle Santorini Adası'nda 1 Mart'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiği duyuruldu. Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, adaya destek amacıyla çok sayıda acil durum ekibinin harekete geçirildiğini belirtti. Marinakis, "İtfaiye teşkilatları, polis, sahil güvenlik, silahlı kuvvetler ve acil tıbbi hizmetler, Santorini ve çevresindeki adalara derhal ek personel ve özel ekipmanla takviye sağladı" dedi.

Sadece Çarşamba gecesi Santorini çevresindeki sularda büyüklüğü 4'ün üzerinde 6 deprem kaydedildi, ardından Amorgos'un güneyinde 5.1 büyüklüğünde daha güçlü bir sarsıntı daha kaydedildi.

11 BİN KİŞİ ADAYI TERK ETTİ

Cumartesi gününden bu yana meydana gelen yüzlerce depremin ardından Santorini Adası'ndan 7 bini feribot, 4 bini de uçakla olmak üzere en az 11 bin kişi ayrıldı. Santorini'nin yanı sıra komşu Anafi, Paros, Nakşa ve Mikonos adalarında da okullar yarına kadar kapalı olacak.

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BÖLGEYE ASKERİ ÇIKARMA GEMİLERİ GÖNDERİLMİŞTİ

Geçtiğimiz saatlerde Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanı Vassilis Kikilias Atina'da güvenlik yetkilileri, bilim adamları ve Başbakan Miçotakis'in de olduğu bir acil durum toplantısı yaptı.

Santorini Adası'na sahil güvenlik gemisi ve askeri çıkarma gemisi gönderildiğini belirterek sismik faaliyetlerle alakalı olarak iyi ve kötü tüm senaryoları hazırlamak zorunda olduklarını vurguladı.

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Ayrıca, televizyondan canlı yayınlanan toplantıda "Şu anda sürekli hareket halinde olan bir Santorini'de olmanın ne anlama geldiğini biliyorum" dedi ve ekledi:

'Yunan Devletinin orada olduğunu, halkı desteklediğini, bu krizi anladığını ve vatandaşların ve özellikle de adalıların yanında olmaya çalıştığını göstermek için operasyonel olarak çaba sarf ediliyor”

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
deprem Ege Denizi Yunanistan Santorini
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