Bolu-Abant yolunda zincirleme kaza: 3 yaralı

Bolu’da Abant Gölü Milli Parkı’nda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Bolu-Abant yolunda zincirleme kaza: 3 yaralı

Kaza, Bolu-Abant kara yolunda Ömerler köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yoğunluk olan güzergahta O.K. idaresindeki otomobil ve E.Y. yönetimindeki otomobil yavaşlayan trafikte durdu. Arkalarından gelen M.E.’nin kullandığı otomobil duramayarak önündeki E.Y. idaresindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle E.Y idaresindei otomobil de diğer araca çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, şehirdeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle bölgede trafik aksarken araçların yoldan kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

