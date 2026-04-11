HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bolu Belediyesi’ne yönelik soruşturmada 4 tutuklama

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ‘Nitelikli dolandırıcılık’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ile CHP’li Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında geçen ay Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, 6 Nisan’da ise CHP’li Meclis Üyesi Cihan Tutal, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan ve BOLSEV Vakfı Üyesi Ali Sarıyıldız tutuklandı.

GÖZALTI GEREKÇESİ KURBAN BAĞIŞLARI

Dün de Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve CHP’li Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir jandarma tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin aynı zamanda, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Tanju Özcan tarafından kurulan BOLSEV Vakfı’nda yönetim kurulu üyesi oldukları belirtildi. Gözaltı gerekçesinin ise BOLSEV Vakfı’na yönelik geçen yıl Kurban Bayramı’nda toplanan kurban bağışlarıyla kurban kesilmemesinin olduğu belirtildi. Dün 2 şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında, cezaevinde tutuklu bulunan Tanju Özcan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla, Ali Sarıyıldız da adliyeye getirilerek savcılıkta ifade verdi. 4 şüpheli de sorgularında suçlamaları reddetti.

TANJU ÖZCAN, ‘NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK’ SUÇUNDAN DA TUTUKLANDI

Geçen yıl toplanan kurban bağışlarını kurban kesimi için değerlendirmeyip, BOLSEV’e aktarıldığı iddiasıyla 4 şüpheli, ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Leyla Beykoz ve Aydan Özdemir tutuklandı. ‘İcbar suretiyle irtikap’ suçlamasıyla tutuklu bulunan Tanju Özcan ve Ali Sarıyıldız’ın da bu soruşturma kapsamında tutuklanmasına karar verildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sakarya'da alacak verecek meselesi kanlı bittiSakarya'da alacak verecek meselesi kanlı bitti
Soğuk ve kar yağışının ardından 'çöl sıcakları' geliyor! Gölgede 27 dereceyi göreceğiz...Soğuk ve kar yağışının ardından 'çöl sıcakları' geliyor! Gölgede 27 dereceyi göreceğiz...

Anahtar Kelimeler:
Bolu Belediyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD Orta Doğu bölgesine askeri yığınağa devam ediyor

ABD Orta Doğu bölgesine askeri yığınağa devam ediyor

İlk kez paylaşıldı! İran Katar'daki kritik noktayı böyle vurdu

İlk kez paylaşıldı! İran Katar'daki kritik noktayı böyle vurdu

"Türkiye'ye getirildi" iddiası gündem oldu! Gerçek ortaya çıktı

"Türkiye'ye getirildi" iddiası gündem oldu! Gerçek ortaya çıktı

Ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı! 'Panikle yan bahçeye attım'

Ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı! 'Panikle yan bahçeye attım'

ŞOK'a Samsung çamaşır kurutma makinesi geliyor!

ŞOK'a Samsung çamaşır kurutma makinesi geliyor!

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Seyyanen zam için tarih verdi

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Seyyanen zam için tarih verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.