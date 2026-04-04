Bolu'da 10 araç zincirleme kazaya karıştı! Çok sayıda yaralı var

Bolu’nun Gerede ilçesi Anadolu Otoyolu’nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Zincirleme kaza, saat 12.30 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 2 araç çarpıştı.

Arkadan gelen 8 araçta kazaya karıştı. Bir minibüs ile 9 otomobilin karıştığı kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönü ulaşıma kapatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

