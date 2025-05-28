HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bolu'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Merkez üssü Bolu olan ve İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde de hissedilen 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bolu'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Mustafa Fidan

Bolu'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, Bolu'da meydana gelen depremi, saat 01:13'te gerçekleşti. Depremin hissedilen derinliği 8.15 kilometre olarak belirtildi.

DEPREM İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

Bolu'da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin Marmara Bölgesi ve İstanbul'da da hissedildiği bildirildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dur ihtarına uymayan şüpheliye 116 bin lira cezaDur ihtarına uymayan şüpheliye 116 bin lira ceza
Atama kararları Resmi Gazete’deAtama kararları Resmi Gazete’de

Anahtar Kelimeler:
deprem Bolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
50 bin TL maaş verip 3 ayda bir zam yaptı! Çalışan bulamayınca kapattı

50 bin TL maaş verip 3 ayda bir zam yaptı! Çalışan bulamayınca kapattı

Okan Buruk canlı yayında açıkladı! Osimhen müjdesi...

Okan Buruk canlı yayında açıkladı! Osimhen müjdesi...

Ailesi televizyon programlarına başvurmuştu! Ağaca asılı cansız bedeni bulundu

Ailesi televizyon programlarına başvurmuştu! Ağaca asılı cansız bedeni bulundu

ABD öğrenci vize görüşmelerini durdurdu! Sosyal medya hesapları incelenecek

ABD öğrenci vize görüşmelerini durdurdu! Sosyal medya hesapları incelenecek

Almanya'nın asker kararı sonrası Rusya'dan dikkat çeken hamle

Almanya'nın asker kararı sonrası Rusya'dan dikkat çeken hamle

ABD'den Kovid-19 kararı! O kişiler aşı listesinde olmayacak

ABD'den Kovid-19 kararı! O kişiler aşı listesinde olmayacak

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.