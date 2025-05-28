Bolu'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, Bolu'da meydana gelen depremi, saat 01:13'te gerçekleşti. Depremin hissedilen derinliği 8.15 kilometre olarak belirtildi.
Bolu'da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin Marmara Bölgesi ve İstanbul'da da hissedildiği bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 27, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Merkez (Bolu)
Tarih:2025-05-28
Saat:01:13:02 TSİ
Enlem:40.76 N
Boylam:31.63778 E
Derinlik:8.15 km
Detay:https://t.co/mYyImijN7c@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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