Bolu'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, Bolu'da meydana gelen depremi, saat 01:13'te gerçekleşti. Depremin hissedilen derinliği 8.15 kilometre olarak belirtildi.

DEPREM İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

Bolu'da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin Marmara Bölgesi ve İstanbul'da da hissedildiği bildirildi.