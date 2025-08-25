HABER

Bolu’da av sezonu denetimlerinde 82 avcı kontrol edildi

Bolu’da 2025-2026 av sezonunun açılmasıyla birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından 82 avcı denetlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yapılan denetimlerde toplam 82 belgeli avcı kontrol edildi. Denetimler sırasında kotasız ve randevusuz avlandığı tespit edilen 1 kişi hakkında idari para cezası uygulandı. Yetkililer, kurallara riayet eden belgeli avcılara teşekkür ederek, "Avcılarımızın kurallara uyması, sürdürülebilir avcılık ve yaban hayatının korunması açısından büyük önem taşıyor.
Tüm avcılarımıza kazasız bir av sezonu diliyoruz" açıklamasında bulundu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Bolu
