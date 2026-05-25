Bolu'da bayram trafiğinden kaçan tır ve kamyonlar köy yolunda çamura saplandı

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, tatilin üçüncü gününde de yollara çıktı. TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunda oluşabilecek trafiğe karşı vatandaşlar, Bolu’da alternatif güzergahları tercih etti.

BAYRAM YOĞUNLUĞUNDAN KÖY YOLUNU KULLANDILAR

Bayram tatilinde çalışan kamyon ve tır sürücüleri de oluşabilecek trafiğe karşı alternatif güzergahlar aradı. Gerede ilçesini köy yollarından geçmek isteyen kamyon ve tırlar, yağış nedeniyle çamura dönen yollarda zorluk yaşadı.

TIR VE KAMYONLAR ÇAMURA SAPLANDI

Mahsur kalan ağır tonajlı araçların kurtarılması için iş makineleri devreye girerken, kepçelerin yardımıyla tır ve kamyonlar bulundukları yerden çıkarıldı.

