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Bolu'da bir haftada 62 şüpheli gözaltına alındı, 11 kişi tutuklandı

11.03.2025 15:28
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Bolu'da son bir haftada gerçekleşen 175 asayiş olayında toplam 62 şüpheli gözaltına alınırken, 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu'da bir haftada 62 şüpheli gözaltına alındı, 11 kişi tutuklandı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 3-6 Mart tarihlerinde 175 asayiş olayı yaşandı. Meydana gelen olayların 53'ü kişilere karşı, 99'u takibi gereken, 16'sı malvarlığına karşı, 6'sı topluma karşı, 1'i ise millete ve devlete karşı işlenen suçlar olduğu açıklandı. Olaylara ilişkin 62 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 23 şahıstan 9’u da yakalanarak cezaevine konuldu.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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