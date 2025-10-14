Bolu’da bir şahıs annesini ve kız kardeşini darbetti

Olay, Beşkavaklar Mahallesi Ender Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, annesiyle aynı apartmanda farklı dairelerde oturan Ufuk Ü.'nün, bir süredir annesi M.A. ve kız kardeşi B.Ü. ile bilinmeyen bir sebeple husumetli olduğu öğrenildi. Öğle saatlerinde Ufuk Ü., annesi ve kız kardeşiyle tartışma yaşadı.

ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Apartmanın bahçesinde tartışmanın büyümesiyle Ufuk Ü., annesi ve kız kardeşini darbetti. Eşinin araya girmesiyle Ufuk Ü., bahçeden uzaklaştırıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri tarafından şahıs gözaltına alındı. Kavga anları ise vatandaş kamerasına yansıdı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

(İHA)

