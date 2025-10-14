HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bolu’da bir şahıs annesini ve kız kardeşini darbetti

Bolu’da bir şahıs, tartıştığı annesini ve kız kardeşini darbetti. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Bolu’da bir şahıs annesini ve kız kardeşini darbetti

Olay, Beşkavaklar Mahallesi Ender Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, annesiyle aynı apartmanda farklı dairelerde oturan Ufuk Ü.'nün, bir süredir annesi M.A. ve kız kardeşi B.Ü. ile bilinmeyen bir sebeple husumetli olduğu öğrenildi. Öğle saatlerinde Ufuk Ü., annesi ve kız kardeşiyle tartışma yaşadı.

Bolu’da bir şahıs annesini ve kız kardeşini darbetti 1

ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Apartmanın bahçesinde tartışmanın büyümesiyle Ufuk Ü., annesi ve kız kardeşini darbetti. Eşinin araya girmesiyle Ufuk Ü., bahçeden uzaklaştırıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri tarafından şahıs gözaltına alındı. Kavga anları ise vatandaş kamerasına yansıdı.

Bolu’da bir şahıs annesini ve kız kardeşini darbetti 2

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

(İHA)

14 Ekim 2025
14 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çorum’da lastik tamirhanesinde yangınÇorum’da lastik tamirhanesinde yangın
Seyir halindeyken elipsi nöbeti geçirdi! Kaza anı kameradaSeyir halindeyken elipsi nöbeti geçirdi! Kaza anı kamerada
Anahtar Kelimeler:
Bolu şiddet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.