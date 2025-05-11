HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bolu'da çocuklardan doğa tatilinde satranç mücadelesi

Bolu'nun Mudurnu ilçesine hafta sonu tatili için ormanların arasına inşa edilen otele aileleriyle birlikte gelen çocuklar, burada satranç turnuvasına katıldı. Birbirinden farklı aktiviteler ile eğlenen çocuklar, ödüllü turnuvada ter döktü.

Bolu'da çocuklardan doğa tatilinde satranç mücadelesi

Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesindeki otelde 'Rol Model Anne Baba' projesi kapsamında İstanbul'dan gelen aileler, çocukları ile birlikte doğanın içerisinde tatil yaparak neşeli 2 gün geçirdi. Kamp havasında geçen hafta sonu tatilinde 58 aile, çeşitli aktivitelerle stres attı. Çocuklar ise kendileri için düzenlenen ödüllü satranç turnuvasında mücadele etti.

Beyin Sporları Kulübü Başkanı Eyüp Araz, çocukların turnuvada bir araya geldiğini belirterek, "Aslında rol model anne baba. Çocuklar annelerinin babalarının aynasıdır. Onların davranışları çocuklara etki ediyor. Çocuklar doğadan uzaklaştı. Biz de çocukları turnuva ile hem doğayla buluşturduk hem de onların zihinsel gelişimine katkıda bulunmak istedik" diye konuştu.

Otel Genel Müdürü Hakan Sevencan ise hafta sonunda çocuklar için güzel bir satranç turnuvası düzenlediklerini belirterek, "Geleceğimiz olan çocukların turnuvaya katılması ailelerin burada buluşması bize de ayrı bir şeref verdi" ifadelerini kullandı. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çeşitli suçlardan aranan şahıslar Nazilli’de yakalandıÇeşitli suçlardan aranan şahıslar Nazilli’de yakalandı
İzmir'de apartman dairesinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandıİzmir'de apartman dairesinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Satranç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
5 büyük zincir markete 231 milyon TL ceza!

5 büyük zincir markete 231 milyon TL ceza!

Dünyanın beklediği açıklama Trump’tan geldi! Anlaşma artık çok yakın

Dünyanın beklediği açıklama Trump’tan geldi! Anlaşma artık çok yakın

Putin, İstanbul’u önerip “Erdoğan’la görüşeceğim” dedi, Trump’tan ilk açıklama geldi: “Büyük bir hafta yaklaşıyor”

Putin, İstanbul’u önerip “Erdoğan’la görüşeceğim” dedi, Trump’tan ilk açıklama geldi: “Büyük bir hafta yaklaşıyor”

Facia 'geliyorum' demiş! 8 kişinin öldüğü kazaya neden olan kamyon için günler önce uyarı yapmışlar

Facia 'geliyorum' demiş! 8 kişinin öldüğü kazaya neden olan kamyon için günler önce uyarı yapmışlar

Dayısı öldürüp üzerine beton dökmüş!

Dayısı öldürüp üzerine beton dökmüş!

İkiside beş yıldızlı... Skandalları ortaya çıktı

İkiside beş yıldızlı... Skandalları ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.