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Bolu'da endişelendiren görüntü! Göl kuruma noktasına geldi

Bolu’nun doğal güzellikleri arasında bulunan Sünnet Gölü Tabiat Parkı’nda gölün suları yaklaşık 8-10 metre çekildi. Gölün suyunun çekilmesinde aşırı sıcakların da etkili olduğunu belirten Mehmet Alataş, "Eskiden iskeleye kadar su gelir, kışın iskeleden taşardı. Şimdi ise su iskeleden çok uzakta ve her gün azalıyor" dedi.

Bolu'da endişelendiren görüntü! Göl kuruma noktasına geldi

Bolu’nun Göynük ilçesi sınırları içinde bulunan Sünnet Gölü Tabiat Parkı, kıyıdan yaklaşık 8-10 metre çekilerek adeta kuruma noktasına geldi. Kuraklık ve su kullanımına bağlı olarak gölde yaşanan çekilme, bölge halkını endişelendirdi. Gözle görülür şekilde çekilen sular, gölün doğal güzelliğini de olumsuz etkiledi.

"HER GÜN AZALIYOR"

Orman yangınlarında gölün kritik rol oynadığını belirten Mehmet Alataş, "Ben 46-47 yıldır Sünnet Gölü’ndeyim. Gölümüzün çekilmesinden dolayı büyük şikayetimiz var. Köylerde su olmadığı için komşularımız mecburen tankerlerle buradan su çekiyor. Malum, geçtiğimiz yıllarda yangınlar oldu. Allah bir daha göstermesin. Ben de ormancılıktan emekliyim, ormanlarımız yandığında içimiz yanıyor. Yangın söndürme helikopterleri de gölden su aldı. Bunun yanı sıra karın yağmaması ve yağmurun yeterli olmaması, gölümüzün suyunun tükenmesine sebep oldu. Yetkililerimizin acilen önlem almasını istiyorum. 47 yıl önce su, şu anda oturduğum yerden bile daha yukarıdaydı. O zaman gölün üzerinde oturuyordum. Şimdi benden 240 metre uzaklaşmış durumda. Su seviyesi de en az 10 metre düştü. Eskiden iskeleye kadar su gelir, kışın iskeleden taşardı. Şimdi ise su iskeleden çok uzakta ve her gün azalıyor" dedi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bolu
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