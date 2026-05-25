HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bolu’da hafif ticari araç dere yatağına uçtu

Bolu’nun Mengen ilçesinde hafif ticari aracın yaklaşık 5 metre yükseklikten dere yatağına devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada anne ve 2 çocuğu yaralandı.

Bolu’da hafif ticari araç dere yatağına uçtu

Kaza, Bolu-Mengen yolu Gökçesu beldesi istikameti Maden Ocakları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökçesu istikametine seyir halinde olan Hülya G. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araç, yaklaşık 5 metre yükseklikten şarampole aşarak dere yatağına devrildi.

Meydana gelen kazada sürücü Hülya G. ile araçta bulunan 10 ve 15 yaşlarındaki 2 çocuğu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı anne ve çocukları, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul’dan Bayburt’a uyuşturucu getiren 3 şüpheli yakalandıİstanbul’dan Bayburt’a uyuşturucu getiren 3 şüpheli yakalandı
Esence Göleti ve Berit Dağı’nda kartpostallık manzaraEsence Göleti ve Berit Dağı’nda kartpostallık manzara

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'nun 10 kişilik ihraç listesini duyurdu!

Kılıçdaroğlu'nun 10 kişilik ihraç listesini duyurdu!

Seçim sonuçları için şimdiden olay tahmin!

Seçim sonuçları için şimdiden olay tahmin!

Aston Villa kazandı! Fenerbahçe sevinçten uçtu, Galatasaray yıkıldı

Aston Villa kazandı! Fenerbahçe sevinçten uçtu, Galatasaray yıkıldı

Belden aşağısına bir bakan bir daha baktı! Kimseyi umursamıyor

Belden aşağısına bir bakan bir daha baktı! Kimseyi umursamıyor

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Dev markadan iflas: Ürünler yarı fiyata satışta, mağazalar kapanıyor

Dev markadan iflas: Ürünler yarı fiyata satışta, mağazalar kapanıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.