Bolu'da iki araç çarpıştı: 4'ü çocuk 5 yaralı

Bolu'da ara sokağa dönüş yapmak isteyen hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Bolu'da iki araç çarpıştı: 4'ü çocuk 5 yaralı

Kaza, Sağlık Mahallesi Çömlekçiler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.İ. yönetimindeki hafif ticari araç, ara sokağa dönüş yapmak istediği sırada M.K. idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, hafif ticari araçta bulunan 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

