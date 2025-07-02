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Bolu'da "Kalkhedon'dan Klaudiopolis'e" sergisi açıldı

Bolu'da bulunan 47 tarihi eser, "Kalkhedon'dan Klaudiopolis'e" sergisi kapsamında ilk defa ziyarete açıldı.

Bolu'da "Kalkhedon'dan Klaudiopolis'e" sergisi açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından, "Cumhuriyetimizin 102. Yılında 102 Süreli Sergi Projesi" kapsamında 47 tarihi eserin yer aldığı sergi düzenlenen törenle açıldı.

Bolu Kültür ve Turizm Müdürü Emre Gürsoy, Bolu Müze Müdürü Atılgan Kaya, müze görevlileri ve vatandaşların katılımıyla açılan sergide, arkeolog Ümit Karataş eserler hakkında bilgi verdi.

Bolu Müzesi'nin Sikke ve Arkeolojik Eser Seksiyonu içinde ilk defa ziyarete açılan sergide katılımcılar, milattan önce 4. ve 3. yüzyıl dönemlerinde kullanılan tarihi sikkeler ile Roma dönemine tarihlendirilen taş eserleri incelendi.

Anadolu'nun kuzeybatısında yer alan Bithynia bölgesinin batı ucu Kalkhedon (Kadıköy) ile doğu ucu Klaudiopolis (Bolu) arasındaki tarihsel ve kültürel sürekliliği vurgulamak amacıyla "Kalkhedon'dan Klaudiopolis'e" şeklinde isimlendirilen sergi, 2 Ekim'e kadar açık kalacak. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bolu sergi
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