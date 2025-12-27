HABER

Bolu’da kar seferberliği: Kapalı köy yolu yok

Bolu genelinde etkili olan kar yağışına karşı İl Özel İdaresi ekipleri 61 araç ve 116 personelle teyakkuza geçti. Yürütülen yoğun çalışmalar sonucu il genelinde kapalı köy yolu bulunmadığı bildirildi.

Bolu’da etkisini gösteren kar yağışının yaşamı olumsuz etkilememesi için Bolu Valiliği koordinesinde karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, vatandaşların güvenli ulaşım sağlaması amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre sahada görev yapıyor.

Karla mücadele çalışmaları kapsamında il genelinde toplam 61 iş makinesi ve 116 personel görevlendirildi. Zorlu hava şartlarına rağmen ekiplerin özverili çalışmaları sonuç verdi. Valilikten yapılan açıklamada, yürütülen etkin mücadele neticesinde an itibarıyla il genelinde ulaşıma kapalı herhangi bir köy yolunun bulunmadığı belirtildi. Ekiplerin yağışın durumuna göre sahada hazır bekletildiği öğrenildi.

Bolu
