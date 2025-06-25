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Bolu’da kavşakta süt kamyonu ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Bolu’nun Mudurnu ilçesi girişinde bulunan dönel kavşakta süt kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bolu’da kavşakta süt kamyonu ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Mudurnu ilçesinin girişindeki dönel kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasin K. idaresindeki süt kamyonu ile Mehmet A. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet A. ile yolcu konumunda bulunan Mehmet K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bolu kaza
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