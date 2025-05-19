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Bolu’da konser öncesi sürpriz evlilik teklifi! Coşkuyla karşılandı

Bolu’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen konser öncesi zabıta personeli, binlerce kişinin önünde kız arkadaşına evlilik teklif etti.

Bolu’da konser öncesi sürpriz evlilik teklifi! Coşkuyla karşılandı
Begüm Özkaynak

Bolu’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Karaçayır Mahallesi konser alanında ünlü sanatçı Ece Seçkin konser verdi. Ece Seçkin sahneye çıkmadan önce Bolu Belediyesi'nde görevli zabıta personeli Sametcan Ö., kız arkadaşı Burcu D.’ı sahne önüne davet ederek, diz çöküp yüzüğü uzatarak evlilik teklif eti. Kalabalığın alkışları arasında duygusal anlar yaşayan Burcu D., teklife "Evet" yanıtını verdi. Çiftin mutluluğu alanı dolduran vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Bolu
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