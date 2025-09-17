HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bolu'da köprüye çıkıp intihar etmek isteyen şahsı polis ikna etti

Bolu’da köprüye çıkarak bıçakla kendine zarar veren şahıs, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu ikna edilerek hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da köprüye çıkıp intihar etmek isteyen şahsı polis ikna etti

Olay, D-100 karayolu, Borazanlar Mahallesi'nde bulunan bir alt geçit köprüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö. (20) isimli şahıs, köprü üzerine çıkarak bıçakla kendine zarar vermeye başladı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KENDİNE BIÇAKLA ZARAR VERMESİ KAMERAYA YANSIDI

Ekipler S.Ö.’yü kısa süre içerisinde ikna etti. Vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler oluşan S.Ö. sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Öte yandan, şahsın köprü üzerine çıkarak kendine bıçakla zarar vermesi kameraya yansıdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

17 Eylül 2025
17 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD, Irak'taki dört grubu terör örgütü ilan ettiABD, Irak'taki dört grubu terör örgütü ilan etti
MİT Başkanı Kalın, Şara ile Şam'da görüştüMİT Başkanı Kalın, Şara ile Şam'da görüştü
Anahtar Kelimeler:
İntihar Bolu köprü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.