Bolu'da köprüye çıkıp intihar etmek isteyen şahsı polis ikna etti

Olay, D-100 karayolu, Borazanlar Mahallesi'nde bulunan bir alt geçit köprüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö. (20) isimli şahıs, köprü üzerine çıkarak bıçakla kendine zarar vermeye başladı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KENDİNE BIÇAKLA ZARAR VERMESİ KAMERAYA YANSIDI

Ekipler S.Ö.’yü kısa süre içerisinde ikna etti. Vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler oluşan S.Ö. sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Öte yandan, şahsın köprü üzerine çıkarak kendine bıçakla zarar vermesi kameraya yansıdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

