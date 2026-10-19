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Bolu'da korkutan yangın! Ev, ahır, odunluk ve garaj kül oldu

Bolu'da bir yayla evinde çıkan yangın, rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki yapılara sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yayla evi, ahır, odunluk ve garaj tamamen kullanılamaz hale geldi.

Bolu'da korkutan yangın! Ev, ahır, odunluk ve garaj kül oldu

Yangın, Bolu'nun Vakıfgeçitveren köyüne bağlı Güzleme Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Ö.'ye ait yayla evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgârın etkisiyle hızla yayılan alevler, evin bitişiğinde bulunan ahır, odunluk ve garaja sıçradı.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bolu da korkutan yangın! Ev, ahır, odunluk ve garaj kül oldu 1

Yangında Ahmet Ö.'ye ait yayla evi ile bitişiğindeki ahır, odunluk ve garaj tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının hangi nedenle çıktığının belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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yangın Bolu
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