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Bolu'da sokak düğününe denk gelen Koreli turistler neye uğradığını şaşırdı! "5 bin lira istediler 3 bin lira verdim"

Bolu'da bir sokak düğününe denk gelen Koreli turist kafilesinden ikram edilen yemek karşılığında 5 bin lira para talep edildiği iddia edildi. Sosyal medya fenomeni, yaşananları sosyal medya hesabında anlattı. Koreli sosyal medya fenomeni Solkim, "Birisi beni kenara çekti. Karnınızı doyurdunuz, karşılığında 5 bin lira ödemeniz lazım' dedi. Biz de olmaz deyip 3 bin lira verdik" dedi.

Bolu'da sokak düğününe denk gelen Koreli turistler neye uğradığını şaşırdı! "5 bin lira istediler 3 bin lira verdim"

Karavanla Türkiye turuna çıkan sosyal medya fenomeni Aram Solkim, beraberindeki Koreli turist kafilesiyle birlikte Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Alaçam köyünde mola verdi.

YEMEK İÇİN 5 BİN LİRA İSTEDİLER

Burada düzenlenen bir köy düğününe denk gelen Koreli kafileyi iddiaya göre düğünde bulunan kişiler yemek yemeleri için içeri davet etti. Koreli turistler ikram edilen yemekleri yedikten sonra beklenmedik bir taleple karşılaştı. Kendilerini yemeğe davet eden kişiler, Solkim'den yedikleri ikram ücretleri karşılığında 5 bin lira istedi.

"BİRİSİ BENİ KENARA ÇEKTİ"

Yemek sonrası yaşadıklarını anlatan Aram Solkim, "Karavanla giderken Alaçam köyünde durduk. Ağabeyler sağ olsun, 'Bir çay içip gidin' dedi. Kore'de böyle bir şey olmadığı için şok yaşadık. Sağ olsunlar yemek yedik, karnımızı doyurduk. Oradan gitmeden önce birisi beni kenara çekti. ‘Karnınızı doyurdunuz, karşılığında 5 bin lira ödemeniz lazım' dedi. Biz de olmaz deyip 3 bin lira verdik. Koreli misafirlerimiz bunu bilmiyor, zaten öğrenmesinler" ifadelerini kullandı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore turist
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