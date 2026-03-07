HABER

Bolu'da taciz iddiası! Yaşlı adamı dövdü

Bolu'da 19 yaşında olduğu öğrenilen kişi, parkta tartıştığı N.A.'yı (67) yumruk atıp, darbetti. N.A. ağır yaralanırken; şüpheli, kendisini taciz ettiğini ileri sürdü.

Olay, dün öğle saatlerinde kent merkezindeki Demokrasi Parkı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi, parkta oturduğu sırada yanına gelen N.A. ile tartıştı. Tartışmanın ardından kişi, N.A.'ya yumruk atıp, darbetti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Aldığı darbelerle ağır yaralanan N.A., ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan N.A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Şüpheli gözaltına alınırken, N.A.'nın kendisini taciz ettiğini iddia etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Bolu
